Mount: “Ho scritto a Jorginho. Gli ho detto di tenere la testa alta perché ha avuto una stagione fantastica”

Mason Mount, intervistato dal Mirror, ha rivelato di aver scritto al suo compagno al Chelsea Jorginho dopo l’eliminazione dell’Italia dal playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar: “Quando si tratta di partite importanti contro di noi, non c’è altro che rispetto. Quando sei a quel livello e giochi in finale, c’è un risultato sportivo in gioco e la passione. La fame di vincere per il tuo Paese significa tanto, quindi non ci sarà mai una battuta su quanto successo all’Italia. È difficile per me vedere un giocatore con cui ho giocato negli ultimi tre anni vivere una cosa del genere. Sai quanto duro lavoro ci vuole per raggiungere quella posizione, quindi non essere all’altezza è davvero molto deludente. Gli ho mandato un piccolo messaggio e gli ho detto ‘tieni la testa alta, hai avuto una stagione fantastica e speriamo di poter andare avanti in questa stagione per vincere altre cose insieme”.

FOTO: Twitter Azzurri