Mount: “E’ difficile lasciare il club in cui sei cresciuto. Mi ha colpito l’ambizione dello United”

Il Manchester United ha ufficializzato l’acquisto di Mason Mount dal Chelsea.

Il giocatore ha così parlato al sito ufficiale del club: “Non è mai facile lasciare il club in cui sei cresciuto, ma il Manchester United rappresenterà una nuova entusiasmante sfida per la prossima fase della mia carriera. Avendo gareggiato contro di loro, so quanto sia forte la squadra a cui mi sto unendo e non vedo l’ora di far parte della spinta di questo gruppo per vincere trofei importanti. Tutti possono vedere che il club ha fatto grandi passi avanti sotto Erik ten Hag. Dopo aver incontrato il manager e discusso i suoi piani, non potrei essere più entusiasta per le stagioni a venire e sono pronto per il duro lavoro che ci si aspetta qui. Sono estremamente ambizioso; so quanto sia fantastico vincere trofei importanti e cosa serve per riuscirci. Darò tutto per riviverla al Manchester United”.

Foto: twitter United