Mount: “Conosco la pressione del numero 7 ma non mi spaventa, voglio mettermi in mostra allo United”

Mason Mount, centrocampista del Manchester United, ha rilasciato un’intervista dove ha parlato dei suoi primi mesi con la maglia dei Red Devils. Ecco le sue parole:

“Certo che conosco la pressione che arriva con la maglia numero 7, ma mi piace. Voglio mettermi in mostra allo United che è un club importante con un numero iconico, quindi significa davvero molto per me. Da bambino sono sempre stato un fan di gente come Beckham”.

Foto: Instagram Mount