Mount: “Buona vittoria, dovremo dare il massimo anche la settimana prossima”

Mason Mount, calciatore del Chelsea, ha parlato così ai microfoni di BT Sport dopo la vittoria per 2-0 sul Porto: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo giocato bene e siamo riusciti a conquistare una buona vittoria, ma siamo solo a metà dell’opera. Il lavoro non è finito, loro daranno battaglia la prossima settimana e dovremo dare il massimo di nuovo.

Il gol di Chilwell? Ha mostrato una grande freddezza, sono contento per lui”.