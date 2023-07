Mason Mount è un nuovo giocatore del Manchester United e ha deciso il numero di maglia: il 7 quello che era di Cristiano Ronaldo al via della stagione passata. Arrivato per 65 milioni dal Chelsea, il classe ’99 sceglie una maglia bella pesante che in passato è stata anche quella di George Best e di David Beckham tra i tanti altri campioni dei Red Devlls.

Foto: sito United