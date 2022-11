Moukoko: “Rimanere al Borussia? Amo il club, ma devo capire che tipo di progetto mi offrirà”

L’attaccante del Borussia Dortmund, Moukoko, in scadenza di contratto con il club tedesco ha parlato della possibilità di firmare il rinnovo. Il futuro ora è incerto, come confermato proprio da lui in un’intervista a RND. Di seguito la sua dichiarazione: “Al Borussia sono a mio agio, amo il club. Sarei davvero felice di restare. Voglio però capire che tipo di progetto e prospettiva il club mi offrirà, è un punto importante.”

Foto: Mundo Deportivo