Mou sul rinnovo di Klopp: “Una bella notizia per la Premier e a Liverpool lo amano”

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa del rinnovo di Jurgen Klopp con il Liverpool: “Questo rinnovo significa che al Liverpool sono tutti felici. Lo è Jurgen, altrimenti non avrebbe firmato. Lo è il club, altrimenti non gli avrebbe proposto il prolungamento. Lo sono i tifosi, che lo amano a dismisura. Ed è una bella notizia anche per la Premier League perché noi qui vogliamo i migliori calciatori e i più grandi allenatori. E Jurgen lo è”.

Foto: Tottenham Twitter