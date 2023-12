Mou: “Sanches domani titolare. Il mio futuro? Tutto chiaro, a questa gente posso solo dire grazie”

José Mourinho ha toccato anche i discorsi legati al suo futuro. “Ho parlato con il mio post, ho citato Cicerone. Non è un silenzio, abbiamo parlato tanto. Renato Sanches gioca domani. Lavora con noi da due settimana ma non ha giocato. Spero che la sua intensità aumenti perché chiaramente è frenato dalle paure di farsi male. Gli infortuni muscolari arrivano con intensità. Spero che l’adrenalina del match lo faccia andare dall’altro lato sennò è dura per lui giocare gare di libello. Domani è importante per lui, inizia la partita già lo sa. Si è allenato ieri in modo specifico e domani andrà titolare, non mi aspetto 90 minuti di bassa intensità ma 60 veri. Quello mi aspetto. Il mio futuro? Io non devo pensare a niente. Nella mia testa ho tutto molto chiaro e obiettivo. A questa gente posso solo dire grazie. In campo si urla per le squadra e si fanno gli striscioni per i giocatori. E’ una cosa che mi fa emozionare e mi fa avere rispetto ed empatia per loro. Non mi piace però, la squadra deve sentire questo appoggio però li ringrazio. Sul bambino dico che io ho fatto quelle cose tante volte. Io raccattapalle e papà allenatore. L’assenza di Dybala si è sentita subito. C’è una partita con lui e una senza. Con lui la Fiorentina non ha pressato e recuperato palla. Abbiamo sempre trovato un’uscita con Paulo e poi lui sbaglia il 2-0 dopo 10’. Dopo c’è una partita senza Dybala perché non c’è un altro come lui. Adesso mancheranno lui e Lukaku. Non c’è la possibilità di fare le stesse cose. Avremo Belotti e Pellegrini che può stare lì, anche El Shaarawy, Cherubini e Joao Costa. Senza Dybala non è lo stesso, lo sappiamo. Più o meno giocheremo a 4 perché giocheranno Celik e Karsdorp nello stesso lato. Gli infortunati? Dura per Spinazzola e per Azmoun ma c’è speranza. Mancini ha un problema importante però non ha due gambe rotte e giocherà col Bologna. E’ diverso da altri, giocherà al 100%. Lorenzo e Paredes sono disponibili per domani. Dopo sono venuti in campo e hanno lavorato. È a disposizione anche Cristante”.

Foto: Instagram Roma