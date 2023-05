“Mou resta”. “No, Mou va”. Le voci sul PSG e cosa non fa il bene della Roma

Chi dice ora che Mourinho lascerà la Roma perché la proprietà non l’ha capito e compreso, è lo stesso che non più tardi di qualche settimana aveva garantito che Mourinho sarebbe rimasto. Sì, lo stesso che aveva fatto un titolo “Mou resta” e che ora ribadisce che Mou andrà. Le penultime e ultime parole famose, nella speranza che tra una settimana non venga fuori il titolo “Mou riflette” che sarebbe la perfetta terza soluzione per non far capire nulla alla gente. Ma non sarebbe più semplice lasciare che Mourinho chiuda la stagione, soprattutto che giochi la semifinale di Conference League, piuttosto che riempire il mondo di teorie astruse, lasciandole a chi dall’estero ha interesse a cavalcare l’onda? Tutto e il contrario di tutto. Le voci sul Paris Saint-Germain, rilanciate qualche giorno fa dalla Francia, non fanno altro che rende ancora più torbide le acque. Non discutiamo l’interesse o il gradimento, ma non possiamo dire che facciano bene alla Roma, visto che tra due giorni i giallorossi giocheranno una fondamentale semifinale di Europa League. E sarebbe il caso di distinguere, alla vigilia di un evento così importante.

Foto: Twitter ufficiale Roma