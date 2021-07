Mou: “Non sarà la Roma di Mourinho ma la Roma dei romanisti”

Continua la conferenza del neo tecnico della Roma, Josè Mourinho, il quale ha voluto confermare che questa Roma sarà quella dei romanisti:

“Io voglio la Roma dei romanisti, io non sono nessuno, sono uno in più che insieme a tutti gli altri, quelli del club ed i tifosi nel mondo, vogliono bene alla Roma. La Roma di Mourinho non mi piace… Voglio divertirmi e penso che possiamo divertirci tutti. Come primo obiettivo ufficiale sarà quella di vincere la prima partita. Poi vedremo il secondo una volta terminato il primo. Questa società deve essere ogni giorno meglio“.

Foto: Instagram Mourinho