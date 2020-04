Mou non ha dubbi: “CR7 o Messi? Nessuno come Ronaldo il Fenomeno”

José Mourinho, attuale allenatore del Tottenham, ha risposto in merito alla domanda CR7 o Messi ai microfoni di Livescore: “CR7 e Messi hanno avuto carriere più lunghe, sono rimasti ai vertici ogni giorno per 15 anni. Tuttavia, se stiamo parlando rigorosamente di talento e abilità, nessuno supera il Fenomeno. Quando era a Barcellona con Bobby Robson, mi sono reso conto che era il miglior giocatore che avessi mai visto scendere in campo. Gli infortuni hanno ucciso una carriera che avrebbe potuto essere ancora più incredibile, ma il talento che aveva quel ragazzo di 19 anni era qualcosa di incredibile”.