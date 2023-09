Mou ha ragione su Sanches, il PSG ha fatto una scelta

Renato Sanches è un grande centrocampista a patto che stia bene. E purtroppo spesso non sta bene, problemi muscolari su problemi muscolari. Il Paris Saint-Germain ha fatto una scelta, quella di liberarsene: eppure lo aveva preso nell’estate 2022, non cinque anni fa, facendogli un contratto di cinque anni e credendoci in modo assoluto, altrimenti non lo avrebbe strappato al Milan. Un’estate dopo la scelta di liberarsene. In condizioni di normalità, Renato Sanches farebbe sempre la differenza, è un centrocampista straordinario. Ma purtroppo si blocca spesso, anche ieri in Conference dopo quanto accaduto alla prima di campionato. Mourinho ha spiegato in modo esauriente, la situazione è a rischio e tutti lo sapevano. L’unica speranza per la Roma è che si possa trovare una soluzione per non perderlo con questa frequenza.

Foto: Instagram Roma