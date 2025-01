Mou ha convinto Skriniar. Non era Pavlovic la prima scelta Fenerbahce

Milan Skriniar si appresta a diventare un nuovo difensore del Fenerbahce, le voci delle ultime ore dalla Turchia sono assolutamente attendibili, l’ex Inter sta per lasciare Parigi e volare a Istanbul per le visite. Una pista raccontata la scorsa settimana da Gianluigi Longari, proprio nel giorno in cui avevano mandato Pavlovic a un passo dal Fenerbahce. Poche ore dopo il difensore del Milan aveva smentito, vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni, intanto Skriniar è a un passo dal Fenerbahce. Il club ha pubblicato in questi minuti una foto del centrale in volo per Istanbul, con la maglia gialloblu.

Foto: X Fenerbahce