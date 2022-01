Mou e la Roma a lezione dagli arbitri

Come riportato nelle colonne di oggi della Gazzetta dello Sport, l’AS Roma, dopo i tanti episodi contestati a caldo da Mourinho e il DS Pinto, ha deciso di correre ai ripari. Gianpaolo Calvarese, ex arbitro della sezione di Teramo, è stato “designato” dalla società giallorossa come figura per spiegare tutti gli episodi della gara precedente e per presentare l’arbitro che dirigerà il match successivo. Insomma una vera e propria guida che possa far capire quanto accaduto in campo dal punto di vista delle scelte arbitrali. Oltre questi due aspetti, Calvarese farà anche degli approfondimenti sul VAR. Una nuova figura che potrà essere utile specialmente nei momenti concitati successivi al triplice fischio.

FOTO: Sito Lega Serie A