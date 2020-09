Mou al veleno: “Rigore? No comment, meglio fare beneficenza che pagare multa alla FA”

Mourinho al veleno. L’allenatore del Tottenham, oggi fermato dal Newcastle, commenta così il rigore che ha permesso agli avversari di agguantare il pari al 97′, rovinando così la festa degli Spurs: “Non commenterò l’episodio, preferisco fare beneficenza piuttosto che pagare una multa alla FA se dico quello che penso. La prestazione della squadra è stata più che buona, il primo tempo è stato straordinario. Avremmo dovuto terminare sul tre o quattro a zero ma il loro portiere è stato fantastico e grazie alle sue parate ha permesso ai suoi di rimanere in partita fino alla fine. Nel secondo tempo siamo stati meno pericolosi ma abbiamo gestito al meglio il possesso palla, non concedendo alcuna opportunità agli avversari e dimostrando grande solidità”.

Foto: Twitter Tottenham