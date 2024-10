Motta: “Lo Stoccarda è il passato. Trascorsi all’Inter? Mi sono sempre comportato nel modo giusto”

Thiago Motta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juve, ha detto la sua sulla sconfitta con lo Stoccarda.

“La sconfitta con lo Stoccarda è il passato, non mi preoccupa. Non c’è da lavorare sulla testa, i ragazzi stanno bene. Giustamente in una squadra storica come la nostra le esigenze sono altissime, è la prima sconfitta in stagione, bisogna accettarla. Quando si vince, si fa lo stesso, si va avanti. Non c’è tempo di festeggiare. Stoccarda è nel passato, domani andiamo a giocare con l’Inter, un grande ambiente di calcio da vivere, siamo lì domani per fare la nostra prestazione”.

Motta si esprime anche sul suo passato all’Inter: “Ho giocato nell’Inter, Barcellona, Atletico Madrid, Genoa e Psg. Sono sempre stato io e mi sono comportato nel modo giusto con tutte le persone. Magari è per questo che sono trattato sempre bene. Ringrazio sempre tutte le persone che mi hanno sempre aiutato”.

Foto: Instagram Juventus