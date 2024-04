Motta: “Zirkzee out? Odgaard merita di giocare. Dovremo avere grande coraggio”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta, ai microfoni di Sky Sport, si è espresso così, a pochi istanti dal calcio d’inizio della sfida tra la squa squadra e la Salernitana:

“Abbiamo davanti la Salernitana che si gioca la salvezza, ha cambiato allenatore, troveremo una squadra complicata in campo. Noi dovremo come sempre giocare con grande coraggio. Oggi non ci sarà Beukema, Calafiori avrà un po’ più di libertà da sfruttare in avanti. Mi piacciono le sue caratteristiche e la duttilità in campo. Come difensore centrale puro è sopra la media, e fa altri ruolo in modo fantastico. Zirkzee out? Odgaard sta bene, si merita di giocare e sono convinto farà una grande partita”.

Foto: sito Bologna