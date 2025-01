Motta: “Yildiz l’ho sostituito per non rischiare. McKennie e Conceicao? Vedremo domani”

Qui di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico juventino Thiago Motta, alla vigilia della sfida di Champions col Club Brugge.

“Vedo una crescita, ma non solo nelle ultime partite. Questa squadra sta crescendo fin dall’inizio, nonostante gli infortuni e le trasformazioni della rosa. Vincere sicuramente dà più entusiasmo ed energia per continuare a lavorare e preparare la prossima gara. Siamo contenti per essere arrivati alla vittoria contro il Milan, ma abbiamo fatto tante partite dove abbiamo giocato bene, facendo anche più dell’avversario, ma per una ragione o l’altra non siamo riusciti a vincere. Mbangula? La sua evoluzione è molto buona. Lo scorsa anno giocava nella Next Gen e dobbiamo fare i complimenti a chi ha lavorato nel settore giovanile, perché abbiamo lui, Savona e Yildiz. Mbangula, quando ha giocato, ha fatto sempre molto bene ed ha aiutato la squadra Napoli? Non è il momento di pensare al Napoli. Dobbiamo pensare solo a domani. Siamo concentrati per fare una grande partita domani”.

Come stanno Yildiz, McKennie e Conceicao?

“Vedremo domani. Francisco viene da un po’ di tempo che non gioca, Kenan l’abbiamo cambiato per non rischiare. Weston ha avuto un affaticamento nel primo tempo, avete visto come ha finito la partita. Domani andrà in campo la miglior squadra possibile”.

Foto: Instagram Juventus