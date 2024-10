Motta: “Mi dispiace tanto per Bremer. Savona o Locatelli al suo posto? Perché no”

Thiago Motta, reduce con la sua Juventus della bella vittoria in Champions col Lipsia, ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la sfida col Cagliari di domani, che aprirà la domenica di Serie A. Il tecnico dedica anche un pensiero a Gleison Bremer, reduce dal grave infortunio nella sfida di Champions.

Le condizioni della squadra e gli indisponibili: “La squadra sta bene, molto bene. La vittoria aiuta tanto nel lavoro. Stiamo bene mentalmente e fisicamente. Non ci saranno Arek, Gleison, Nico, Adzic e nemmeno Weah che oggi ha sentito dolore. Tutti gli altri disponibili”.

Su Bremer: “Gleison è un giocatore importante per noi. Mi dispiace tanto per il ragazzo anche umanamente parlando. Adesso tutti noi daremo qualcosa in più. Lui si sarebbe preso le responsabilità per dare una mano ai suoi compagni, deve stare tranquillo e calmo. Ieri l’ho visto molto meglio e noi non possiamo fare altro che aspettarlo”.

Conceicao: “Sta lavorando bene e mi piace quello che sta dimostrando, in partita e nel quotidiano. Da quando è arrivato sta lavorando bene, è un bell’esempio. Anche quando si era fatto male voleva tornare il prima possibile. Contagia gli altri nel venire volentieri al campo. Solo elogi per lui. Ma non solo per il gol, ma per tutto quello che ha fatto fino a oggi dimostrando come si deve affrontare una giornata di lavoro. Ho il privilegio di avere un giocatore come lui”.

Gli infortuni: “Si gioca tanto ma lo sapevamo dall’inizio. Non so se dipende da questo. L’unica cosa che posso dire è che mi spiace tanto quando succede. Ci sono passato anch’io e non è facile accettarlo. Bisogna fare un buon recupero. Bremer sono convinto che tornerà bene. In questo periodo senza di lui sarà nostro dovere dare qualcosa in più, per noi e per lui”.

Locatelli come centrale di difesa: “Sarei l’allenatore più felice del mondo se potessi fare affidamento su un altro giocatore per un altro ruolo. Come lui anche Savona. Ma devo valutarlo nel quotidiano. Perchè no? È intelligente, sa cosa fare nel campo”.

Foto: Instagram Juventus