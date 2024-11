Motta: “Volevamo un altro risultato, ma sono contento della prestazione”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato al termine della sfida contro il Lille,terminata per 1-1: “Volevamo un altro risultato, sono contento della prestazione e di quello che abbiamo fatto. In certe cose possiamo migliorare, ma sono soddisfatto. In fase offensiva, negli ultimi 20 metri, potevamo fare meglio. Si vedeva dall’inizio una squadra che aspettava e cercava di attaccare: è stata una bella partita. Adesso recuperiamo e pensiamo al derby”.

Thiago Motta ha poi proseguito: “In un gol subito normalmente ci possono essere degli errori. Stiamo dando continuità a quello che stiamo facendo, sull’esterno gli abbiamo creato diverse difficoltà. Sono contento della partita che abbiamo fatto”

L’allenatore ha poi concluso: “Nel secondo tempo abbiamo trovato meglio degli uno contro uno in zone in cui dove dobbiamo farlo per creare vantaggio”.

Foto: Instagram Juventus