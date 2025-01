Motta: “Vlahovic ci sarà, out Conceicao e altri tre”

Il punto sugli infortunati del tecnico della Juve Thiago Motta, alla vigilia della sfida col Milan.

“Vlahovic ci sarà, ha avuto un problema fisico ma domani sarà con noi. Non ci saranno Conceicao, Milik, Cabal e Bremer”.

Sul Milan: “La partita dell’andata è stata una gara giocata in un modo particolare, per come siamo arrivati noi a quella partita. Noi siamo i primi a non essere contenti di tutti questi pareggi, vedo un miglioramento della squadra, ma non solo nell’ultima partita, anche nelle scorse. Champions League? Vogliamo andarci sicuramente, domani abbiamo un’opportunità di giocarci un posto contro un avversario di livello come il Milan. Dopo la partita di domani ce ne saranno ancora tante altre di occasioni”.

Foto: Instagram Juve