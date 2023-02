Motta su Arnautovic: “Non è ancora a disposizione, vedremo quando rientrerà in che condizioni sarà”

Thiago Motta, tecnico del Bologna è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare il match contro la Fiorentina. Il mister del club bolognese ha trattato diversi argomenti tra cui anche le condizioni di Arnautovic: “Non è ancora a disposizione, vedremo quando rientrerà in che condizione sarà per capire quando tornerà con la squadra”. Successivamente Motta ha parlato di Barrow: “Come tutti gli altri e si sono allenati, si mette in condizione per poter giocare, deve fare un po’ meglio del giocatore con cui è in competizione nel suo ruolo, per ritagliarsi del tempo. Ogni settimana le cose possono cambiare. Anche per la richiesta di mercato, non si muove”.

Foto: Instagram Bologna