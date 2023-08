Motta su Barrow: “Vada altrove a mostrare il suo potenziale. Ad oggi non possiamo competere in A”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta, a Radio Nettuno Bologna Uno, si esprime in maniera molto dura sia su Musa Barrow che sulla squadra. Sull’attaccante: “È da tanti anni anni a Bologna, ha grandi risorse, magari è bene che vada altrove a mostrare il suo potenziale” ha detto il tecnico dei felsinei. Sulla squadra: “Ad oggi non possiamo competere in A. Siamo tutti consapevoli che per migliorare dobbiamo investire. Il nostro obiettivo é competere con tutte le squadre di A ma oggi non siamo in grado. E non vogliamo tornare indietro. Bisogna investire manca qualità e lo vedono tutti”. Poi una battuta sui tifosi: “Gli oltre 14.000 abbonati dimostrano di volere ancora certe emozioni, non possiamo tradire questo amore, sono un vero e proprio voto di fiducia” chiude Motta.

Foto: sito Bologna