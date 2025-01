Motta: “Siamo stati superiori per tutta la gara. Yildiz? Problema all’adduttore, è da valutare”

Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa dopo la bella vittoria rimediata in casa contro il Milan di Conceicao. Qui di seguito le dichiarazioni.

“Anche nel primo tempo siamo stati superiori. Abbiamo fatto meglio del nostro avversario durante tutta la partita ed è per questo che abbiamo vinto. Ha un grande sapore vincere contro una grande squadra che ha grandi giocatori e un tecnico di grande esperienza. Sono tre punti importantissimi davanti ai nostri tifosi che ringrazio. I nostri giocatori hanno bisogno del supporto perchè si meritano tutto questo. Kenan? Ha sentito un po’ all’adduttore e non volevo rischiarlo. Dobbiamo valutarlo. Vlahovic? Dusan sta molto bene ed ha aiutato la squadra nei minuti in cui ha giocato. L’importante non è la quantità dei minuti, ma la qualità. Francisco sta migliorando e spero possa esserci nella prossima”.

Foto: Instagram Juventus