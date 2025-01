Motta: “Siamo arrabbiati perchè non abbiamo vinto. Non c’è Conceicao, Vlahovic vediamo dopo”

Dopo il derby di Torino pareggiato per 1-1, la Juventus giocherà domani sera contro l’Atalanta. Queste le parole in conferenza stampa di Thiago Motta:

Dopo il Derby, come ha recuperato la squadra “Il gruppo sta recuperando dal derby, perchè è importante recuperare bene fisicamente e mentalmente. Allo stesso tempo sono arrabbiati perchè non abbiamo vinto. Vogliamo dare il nostro massimo”.

C’è qualcosa di curioso che ha scoperto di Koopmeiners? Sugli indisponibili? “Qualcosa di curioso no. È il giocatore e la persona che mi aspettavo. È un ragazzo che trasmette tanto nel quotidiano e aiuta i compagni. Lui si mette in difficoltà per i compagni e lui lo fa perchè lo sente e vuole vincere. Domani torna in un posto dove ha fatto bene e ha vinto. Sarà una partita speciale. Indisponibili? Non abbiamo Bremer, Cabal, Conceicao, Milik, vediamo Dusan dopo”.

Foto: instagram Juventus