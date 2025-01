Motta: “Sconfitta importante. Il Milan ha fatto molto poco, non possiamo subire due gol”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, commenta ai microfoni di Mediaset la sconfitta per 2-1 nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan: “Non possiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto, soprattutto nel primo tempo e nella ripresa non abbiamo chiuso la partita. Per il resto anche il Milan ha fatto molto poco, abbiamo subito due gol e in una partita come questa non possiamo subire due gol. Dovevamo farlo noi e non l’abbiamo fatto”.

Sui cambi: “Tutte le scelte sono fatte per il bene della squadra, poi sta a voi giudicare anche in base al risultato. Sconfitta pesante? Sì, è una sconfitta importante perché avevamo grandi possibilità di passare per arrivare in finale. Dispiace perché oggi dal mio punto di vista avevamo una grande possibilità e non siamo stati capaci”.

Poi ha proseguito: “Oggi per quello che abbiamo fatto in campo dispiace, perché dobbiamo migliorare nel carattere. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, ma senza chiudere la partita. Poi l’episodio può capitare, ma reagire è la cosa più importante e non siamo stati bravi a reagire. Volevamo la finale e ce l’avevamo in mano fino al 70. Sono situazioni diverse, l’ultima con la Fiorentina è stata un po’ come oggi, altre partite le abbiamo pareggiate senza creare a sufficienza mentre altre le abbiamo rimontate. Oggi siamo andati in vantaggio, giocando meglio dell’avversario ma con così poco sono riusciti a cambiare la partita e a vincerla. La reazione non è stata buona”.

Infine su Conceicao: “Lo valuteremo, ha avuto un fastidio e non ha potuto iniziare la partita. Per noi è un giocatore importante, avendo bisogno di qualcosa in più volevamo gestire lui e Yildiz per completare la gara nei 90 minuti”.

Foto: Instagram Juventus