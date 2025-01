Motta: “Sarà una partita speciale, la nostra esigenza è quella di vincere. Concediamo gol perché facciamo degli errori”

Thiago Motta, alla vigilia del Derby di Torino, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Che partita sarà domani? “Come sempre sarà una partita complicata. È un derby ed è una partita speciale per noi, per i tifosi e per club. Noi non vediamo l’ora di andare in campo ed è una partita che vogliamo vincere. Poi capisco tutti i punti di vista e in queste 26 partite abbiamo perso solo 2 volte con una squadra molto giovane. Abbiamo fatto delle buone partite con qualche pareggio di troppo e qualche infortunio, ma non è un alibi. Ringrazio ancora una volta questi ragazzi. Vogliamo recuperare qualche punto in campionato e continuare il nostro percorso in Coppa e in Champions”.

Perchè non riuscite a trovare continuità? “Vogliamo dare continuità nella vittorie, è una nostra esigenza. Il nostro impegno quotidiano per arrivare a questi risultati”.

Sui gol subiti… “Concediamo gol perchè facciamo degli errori, ma anche merito degli avversari. Noi dobbiamo commettere meno errori, creare di più e concludere meglio per provare a vincere”.

Sulla polemica della tua frase sul vincere. Gli infortuni di Bremer e Zapata peseranno tanto?

“Non ci saranno e sono due giocatori importanti per entrambe le squadre. La nostra esigenza è quella di vincere e lo sappiamo bene. Io ho detto che ho scelto questa professione per vincere e qui non ci sono polemiche. Per arrivare alla vittoria, oggi, c’è tanto lavoro da fare ed è quello che vogliamo tutti”.

Che Torino ci sarà domani? “Ci aspettiamo il miglior Toro”.

Foto: instagram Juventus