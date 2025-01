Motta: “Rispettiamo l’avversario, servirà una partita importante”

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il Club Brugge: “Come ho visto il gruppo? Molto bene, sappiamo dell’importanza di questa partita. Con una vittoria sappiamo di affrontare l’ultima giornata per qualcosa di importante. Rispettiamo l’avversario, servirà una partita importante per avere la vittoria”.

Poi ha proseguito: “Trattandosi di grandi giocatori vogliono giocare tutti, ma sanno che l’importante è il gruppo e che possono aiutare giocando 90 minuti come 30 o 15. Serviranno 95 minuti di alto livello, anche quelli che entrano sono molto importanti per noi”.

Foto: Instagram Juve