Motta regala esordi da sogno. L’incoraggiante prestazione di Savona in Verona-Juve

La Juve si impone con un netto e convincente 3 a 0 anche sul campo del Verona, squadra che solo una settimana era riuscita ad infliggere la stessa pena al Napoli di Conte. Ma la buona notizia per Thiago Motta non è soltanto la seconda vittoria di fila e il posto in solitaria al vertice della classifica, ma anche la grande risposta che stanno dando in prima squadra i ragazzi della Next Gen. Dopo l’esordio da sogno con gol di Mbangula alla prima di campionato, ecco che arriva lo stesso risultato anche dal terzino destro Savona, anch’esso prospetto importantissimo. In attesa di poter inserire nel ruolo di esterno destro il neo acquisto Nico Gonzalez, Motta ha deciso a questo giro di schierare in quella zolla Cambiaso, giocatore dalla spiccata duttilità. La sua tendenza ad accentrarsi e a dialogare coi compagni, ha lasciato libero sfogo alle scorribande sulla destra di Savona, che ha mostrato grande coraggio negli inserimenti. Proprio da uno di questi, è nato il gol del momentaneo 2 a 0. Il terzino classe 2003 arriva a colpire di testa con grande decisione su un cross proveniente da sinistra, azione che molto probabilmente nel calcio di Thiago Motta potremo vedere con assoluta continuità. Ma l’esterno difensivo all’esordio coi bianconeri non ha dato segnali incoraggianti solo nella fase di chiusura dell’azione, ma anche con verticalizzazioni importanti ed una buonissima fase difensiva. Proprio come Mbangula, anche Savona potrà quindi divenire una risorsa molto importante nello scacchiere di Motta, che continua a dimostrare come i risultati siano un fattore strettamente legato al lavoro in campo e, soprattutto, al coraggio di osare. La Juve di quest’anno ci farà divertire.

Foto: Instagram Juventus