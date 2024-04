Motta: “Quinto posto Champions? Per noi non cambia nulla. La pressione ce l’hanno altri club”

Il Bologna continuerà la propria corsa verso la Champions League in trasferta, lunedì prossimo, nello scontro diretto con la Roma. L’allenatore del club felsineo Thiago Motta cha presentato con le seguenti parole, rilasciate in conferenza stampa, la sfida con i giallorossi:

“Sarà una bella partita da giocare contro una squadra costruita per determinati traguardi. Noi cercheremo di imporre il nostro gioco, abbiamo grande rispetto dell’avversario ma siamo pronti a fare una grande prestazione. La Roma arriva da una grande partita in Europa League, ora affronteranno i campioni di Germania e questo denota la loro forza. Da parte nostra c’è grande concentrazione e determinazione a fare una grande partita. De Rossi? Ho una ammirazione enorme per lui, ho bei ricordi in Nazionale e merita tutto quello che sta avendo. E’ nato lì e sa cosa significa giocare nella Roma. Sono contento per lui. Sarò felice di abbracciarlo lunedì. Fanno un calcio interessante, fanno movimenti nelle zone interne con giocatori di grande qualità come Dybala e Pellegrini. Stanno giocando un bel calcio e non sono lì per caso. Affrontiamo una grande squadra del nostro campionato. Nessuno deve cercare di fare il Ferguson, ognuno di loro è unico. Ci dispiace molto per il suo infortunio, stava molto bene ed è un ragazzo che fa bene al gruppo dentro e fuori dal campo. Tutti gli vogliono molto bene e sono contento di vedere questa fratellanza tra di loro. Quinto posto Champions? Non cambia niente per noi, non esiste una ossessione, ma solo la responsabilità di fare il meglio. Cosa che abbiamo fatto dal primo giorno di lavoro. Facciamo il massimo quotidianamente e in partita. L’unica cosa che conta è essere pronti a fare una grande prestazione. Per noi non deve essere una pressione. La pressione deve esserci in altri club”.

Foto: Instagram Bologna