Motta presenta la sfida col Milan: “Dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Sostituto di Vlahovic? Vedremo domani”

Il tecnico della Juve Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia dell’attesissimo match a San Siro contro il Milan. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“E’ una partita in cui bisogna dare tutti qualcosa in più. Abbiamo perso un altro ragazzo, Cabal, e mi spiace moltissimo. Come per Bremer, tutti dovremo dare qualcosa in più per non far notare questa assenza. Gli infortuni?Fanno parte del gioco, adesso è toccato a Dusan. Giocheremo difendendo insieme e attaccando insieme. Il Milan è collettivamente molto forte, con un allenatore preparato. Dovremo portarla dalla nostra parte, dove conviene a noi e non a loro. Rientri dalla Nazionale? Quelli rimasti qui sono andati molto bene, hanno fatto allenamento individualizzato e una partita interessante contro l’Under 17. Anche quelli rientrati sono tornati con grande voglia e concentrazione”.

E sul sostituto di Vlahovic Motta risponde così: “Tutti i miei giocatori hanno caratteristiche diverse e questo mi dà alternative e soluzioni diverse, vedremo domani. Vlahovic non farà sicuramente parte del gruppo come Bremer, Milik, Nico, Cabal. Se ci sarà in Champions? Ancora non so quando torna, domani sicuro non ci sarà”.

Foto: Instagram Juve