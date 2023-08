Motta: “Possiamo fare meglio di oggi. Arbitro? Sono arrabbiato con me stesso, dovevo controllarmi”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato dopo il pareggio maturato all’Allianz Stadium contro la Juventus: “Abbiamo studiato di mettere gli esterni in questo modo in base a come gioca la Juventus, possiamo farlo perfettamente. Hanno fatto bene tutti e due come la squadra, partita giocata nel modo giusto con sicurezza e capendo ogni momento cosa fare in campo. Ora dobbiamo recuperare, tornare a casa e uscire ancora più forti da questa giornata”.

Poi ha proseguito: “Possiamo fare meglio, sono convinto che possiamo sfruttare meglio alcune situazioni. Lo spirito di squadra di chi ha giocato e chi no, abbiamo tutto lo staff che vive la partita in maniera carica. Cosa devo chiedere di più”.

Infine, sull’arbitro: “Se sono arrabbiato con lui? Sono arrabbiato con me stesso perché ho preso un giallo oggi e sono situazioni che devo evitare, devo controllarmi”.

Foto: Instagram Bologna