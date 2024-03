Motta: “Parole di Percassi? Non mi preoccupano. Il Bologna ha un credito di 10 anni verso gli errori arbitrali”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato delle polemiche arbitrali di Luca Percassi post Inter-Atalanta: “Non mi preoccupano, loro faranno la loro miglior partita, come noi e come la squadra arbitrale. Se parliamo di credito verso gli errori arbitrali il Bologna ha un credito di 10 anni, ma non è il caso di lamentarsi è meglio pensare alla prossima partita, rispettare il gioco e fare il nostro massimo”.

Foto: instagram Bologna