Motta: “Ottimo secondo tempo. Vlahovic è un leader positivo. Record? Dato importante”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Genoa.

Queste le sue parole: “Sono soddisfatto, bene il secondo tempo. Yildiz, venendo a giocare dentro e liberando gli esterni, si è trovato in una situazione migliore per giocare, ma non è stato solo questo a cambiare la partita nella ripresa. Il secondo tempo è stato migliore, è evidente, ma dopo il vantaggio, con i giocatori forti che abbiamo, per gli avversari diventa difficile. Noi abbiamo continuato a giocare bene, creando occasioni. Hanno fatto una buona prestazione tutti, sia quelli che hanno iniziato dal primo minuto, sia quelli che sono subentrati. Ho un gruppo di giocatori forti che insieme possono diventare ancora più forti”.

Non era mai successo che la Juventus non subisse gol nelle prime sei giornate: “È un dato interessante e importante, siamo una squadra solida. Abbiamo difensori forti, ma la fase difensiva si fa di squadra. Oggi non abbiamo preso gol perché abbiamo difeso insieme, con grande generosità, aiutandosi sempre. Sono contento perché è un dato importantissimo per una squadra che vuole ambire a cose importanti.”

Vlahovic? “È un leader positivo, anche nella comunicazione e nel linguaggio del corpo. A volte deve migliorare e stare più in sintonia con il gruppo, ma è un ragazzo che dà sempre il massimo. I cambi esistono, ma non è che non sono contento quando l’ho sostituito. Lo vedo sempre bene, è un giocatore molto importante per noi, deve continuare così.”

Foto: twitter Juventus