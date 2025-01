Motta: “Non so se Conceicao partirà titolare. Koopmeiners? Può giocare sia arretrato che da sottopunta”

Le parole del tecnico della Juve Thiago Motta riguardo la partita di domani contro il Milan, in Supercoppa.

Su Conceicao: “Vedremo se giocherà o meno, è motivato per fare bene sia dall’inizio sia a gara in corso. Penso che non cambi nulla per lui, affrontare una grande squadra è l’unica cosa che deve fare. Francisco ha libertà su un contesto dove deve rispettare certe cose, perché la squadra funzioni. È un gioco collettivo, esiste la libertà in alcuni momenti per poter esprimere tutte le sue qualità ma poi ci sono tante cose da rispettare. Il Milan è una grande squadra con buoni giocatori, con un allenatore che arriva adesso e che può fare bene. Daremo il massimo in campo”.

Su Koopmeiners: “Può fare entrambi i ruoli del centrocampo e lo ha già dimostrato, però può anche partire dalla panchina e contribuire in gara, come tutti gli altri”.

Sul Milan: “Noi di sicuro saremo pronti perché sappiamo cosa dobbiamo fare contro una grande squadra, abituata a competizioni importanti. Conterà quello che saremo noi e non quello che saranno loro”.

Foto: Instagram Juventus