Motta: “Non siamo competitivi, dobbiamo investire. Barrow dimostri altrove”

Il Bologna ha giocato in amichevole contro l’Utrecht, ThiagoMotta ha fatto un vero e proprio sfogo dopo la partita, come riportato da Radio Nettuno Bologna Uno: “Dentro le nostre difficoltà oggi il risultato è la cosa positiva. È sempre interessante vincere una partita, ma è chiaro che non nasconde la nostra difficoltà: è un fatto che dobbiamo completare la nostra rosa. È ovvio, però la cosa più importante è il contesto: oggi abbiamo tutto quello fatto l’anno scorso, tutto quello che abbiamo dimostrato, uno spogliatoio con dei ragazzi fantastici che lavorano duro ma che hanno bisogno di uno stimolo in più. Hanno bisogno di più entusiasmo, di concorrenza negli spogliatoi, una concorrenza di qualità. Non dobbiamo dimenticare i 14000 abbonati che sono la dimostrazione di grande amore e affetto. Sono la dimostrazione che ci credono, è un voto di fiducia. In questo momento in città si vive un’aria di voglia di vivere ancora queste emozioni, ma oggi siamo in difficoltà perché non siamo ancora a quel livello, è ovvio. Siamo consapevoli tutti, a tutti i livelli, che abbiamo bisogno di mettere qualità e per mettere qualità dobbiamo investire in certe posizioni dove manca quella e il numero”.

Poi ha proseguito parlando di Riccardo Orsolini: “La concorrenza serve anche per giocare, visto che oggi abbiamo Orsolini che è infortunato e non sappiamo se e quando tornerà, visto che già dalla scorsa stagione negli ultimi mesi è stato gestito. Pensavamo che dopo le vacanze potesse rientrare bene e lavorare con il gruppo ma non è il caso”. E su Barrow: “Oltre lui anche Barrow: lui è infortunato e da tanti anni dimostra le sue potenzialità qui, magari ora è arrivato il momento di dimostrare altrove. Abbiamo bisogno di un cambio. Noi dobbiamo continuare a lavorare ma il fatto è ovvio davanti a tutti, anche se non dobbiamo dimenticare il contesto”.

Infine, su Zirkzee e Arnautovic: “Lui con Zirkzee? Ho provato perché avevo in testa il volerli vedere insieme ma in quel poco tempo abbiamo sofferto tantissimo. Sono stati 15 minuti in cui abbiamo sofferto tanto le transizioni offensive. Son pochi minuti, è difficile da vedere se può andare bene o no, sono pochi minuti per fare un’analisi concreta ma da oggi su questi 15 minuti dico di no. Sono due giocatori di livello che magari se in futuro capiscono che abbiamo bisogno di uno dei due in fase difensiva allora perché no? Ma oggi non lo vedo, vedo le nostre difficoltà che stanno in piccoli dettagli che possiamo gestire”.

Foto: sito Bologna