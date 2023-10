Motta: “Non dobbiamo nasconderci. Zirkzee è il simbolo di questo Bologna”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, dopo il pareggio sul campo dell’Inter è intervenuto al microfono di DAZN: “Zirkzee è il nostro rigorista, ma io in quel momento ho deciso di far tirare Orsolini, per questo Zirkzee l’ha sentita un po’. Vuole segnare, vuole vincere e io gli ho chiesto scusa all’intervallo. Non aveva preso benissimo la decisione e lo capisco perché vive per il gol, essendo attaccante, ma è tutto chiarito. Zirkzee è fantastico dentro e fuori dal campo dal primo giorno. E’ il simbolo del nostro Bologna, perché è molto altruista e ha una qualità enorme, lavora per il gruppo. Gol meritato, lo stava cercando da un po’. Ha chiuso coi cambi ed è normale perché fa tanto sforzo in entrambe le fasi. E’ fantastico vederlo anche nei comportamenti con le persone che lavorano nella società, è molto educato e così deve essere”.

Poi ha proseguito parlando ancora di Zirkzee: “Stimolato dunque dal fatto che non abbia calciato il rigore? All’inizio mi sembrava di no, ma poi sì. E’ un ragazzo che ha capito subito il perché, ha continuato a giocare e ha fatto un gol straordinario e meritato. Sono molto orgoglioso di quello che fa”.

Infine: “Non dobbiamo nasconderci di niente, dobbiamo sapere chi siamo. Vogliamo essere una squadra che può competere contro squadre più forti di noi, come l’Inter. Questo gap con le big esiste, è grande, ma quando si gioca in questa maniera i ragazzi riescono a compensarlo. Oggi abbiamo fermato l’Inter, sì, ma contro la Juventus non so se abbiamo fermato noi loro o loro noi, visto che meritavamo di vincere. Ma la strada è questa qui, andare avanti con umiltà ogni domenica”

