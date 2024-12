Motta: “Meritavamo di più, ma alla fine conta il risultato. Non siamo stati capaci di chiuderla”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida contro la Fiorentina: “Sono molto contento, l’idea è quella di continuare ad attaccare e non mettersi dietro e prendere gol. Oggi era da vincere, dovevamo chiudere la partita. Non mi concentrerei sull’ingenuità difensiva, ma sul chiudere una partita, dobbiamo arrivare al terzo gol, lì possiamo gestire meglio. Dietro abbiamo concesso, hanno tirato pochissimo secondo me, abbiamo meritato di più, ma alla fine conta il risultato. E il risultato dice che non siamo stati capaci di chiuderla. Abbiamo avuto tanti momenti buoni, per questo dico che la cosa giusta era chiuderla. Su questo dobbiamo concentrarci. In altre partite in cui siamo andati in vantaggio abbiamo segnato due gol, come col Manchester City, poi abbiamo gestito bene la fase difensiva”.

Sulla prova di Thuram: “Noi vogliamo ragazzi così, gente che ha voglia di concludere bene la giocata, questi sono ragazzi che possono trascinare gli altri”.

Infine: “Terzo gol mancato solo per sfortuna? No, non credo a queste cose. Sicuramente dobbiamo migliorare la precisione, lì si fa la differenza. Se la palla entra si chiude la partita, altrimenti la squadra avversaria resta in vita”.

Foto: Instagram Juve