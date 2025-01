Motta: “Mbangula? Sono molto soddisfatto, non mi aspettavo questa crescita. Cambiaso sta migliorando”

Alla vigilia del match contro l‘Atalanta ha parlato in conferenza stampa Thiago Motta. Queste le sue parole:

Yildiz? “Giocando a destra sta facendo molto bene, così come ha fatto a sinistra. Ha fatto bene anche in mezzo contro il Cagliari in Coppa. È un ragazzo che sta crescendo molto in fretta. Sono molto contento, ma deve migliorare in fase difensiva dove deve essere più decisivo in qualche contrasto. In più è un ragazzo che è sempre presente e ha un fisico che gli permette di essere sempre disponibile ed allenarsi sempre”.

Douglas Luiz e la sua posizione più bassa… “Abbiamo scelto di lasciarlo più basso per liberare di più Thuram. Lui può giocare anche più avanti. Nel derby dovevamo gestire anche le sue forze per gestire il suo livello per tutti i 90′ minuti”.

Pensi di aver fatto degli errori?

“Sicuramente abbiamo commesso degli errori, perchè in tante partite potevamo arrivare alla vittoria e non ci siamo riusciti. Noi siamo i primi arrabbiati perchè vogliamo sempre vincere facendo questo lavoro. Ora dobbiamo recuperare dei punti che abbiamo lasciato indietro”.

Sulla crescita di Mbangula. “Sono molto soddisfatto. Onestamente non mi aspettavo una crescita del genere. Per le difficoltà che abbiamo avuto gli abbiamo chiesto di crescere più in fretta. Ricordiamoci che lo scorso anno giocava in un’altra categoria e sono molto soddisfatto perchè è anche un ragazzo molto altruista. Non deve accontentarsi e cercare sempre qualcosa di più”.

Cambiaso? “Sta migliorando. L’ho visto entrare molto bene nella partita contro il Torino, molto concentrato e attento. È un ragazzo molto importante per noi. Siamo contenti di ritrovare lo stesso Andrea di inizio stagione”.

