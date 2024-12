Motta: “La fase offensiva è responsabilità di tutti, anche del portiere. A Bologna ho vissuto due anni bellissimi”

Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la sua ex squadra, il Bologna. Il tecnico della Juve parla dei problemi che la squadra sta affrontando dal punto di vista tattico e dei risultati, e lancia poi un messaggio ai tifosi bolognesi.

“Veniamo da alcune partite in cui non abbiamo vinto. In alcune abbiamo fatto buone prestazioni, ma dobbiamo migliorare. Oggi la nostra fase offensiva è una responsabilità di tutti, partendo dal nostro portiere. Allo stesso tempo dobbiamo difendere bene e impedire di creare qualcosa al nostro avversario. Quando rientreranno gli infortunati? Speriamo il più presto possibile. Domani non saranno disponibile vedremo nelle prossime. Chi ci sarà della Next Gen? Pugno, Pagnucco, Rizzo e Owusu”.

Sul Bologna: “A Bologna ho vissuto due anni bellissimi sia a livello umano che sportivi. Sul resto non ho niente da aggiungere”.

Sul Mondiale per Club: “Parleremo tra pochi giorni della sfida contro il City. Oggi pensiamo al Bologna. Manca ancora tantissimo e quando arriverà saremo pronti e daremo il nostro massimo per competere e ottenere il risultato”.

Foto: Instagram Juve