Motta: “La 10 a Yildiz? Ha qualità e cultura del lavoro. Mercato? Sono molto tranquillo”

Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa l’esordio della Juventus in campionato, domani sera contro il Como. “Stiamo bene, buona preparazione e buoni allenamenti con intensità, pronti per la partita di domani. Tutti i giocatori che vengono domani se lo meritano. Mercato? Sono molto tranquillo, stiamo lavorando insieme e al massimo per costruire una squadra competitiva. Yildiz? È una responsabilità, porta il 10, un numero storico per diverse ragioni, ma abbiamo un giocatore con qualità e con la cultura per il lavoro. Noi dobbiamo concentrati sulla partita di domani, affrontiamo una squadra che porta grande entusiasmo, ma con tutto il rispetto per il Como voglio arrivare al risultato. Fabregas? Ognuno ha il suo percorso, domani affronteremo una buona squadra, ma cercheremo di portare la partita dalla nostra parte. McKennie è un giocatore utile e funzionale per le nostre esigenze: domani abbiamo 19 giocatori e ne posso mettere solo 11 in campo e fare 5 cambi. Weah ha la predisposizione giusta per migliorare, sapevo che aveva queste caratteristiche: sarà di grande aiuto alla squadra, è nel pieno della sua carriera e sarà molto utile. Sul mercato, ripeto: stiamo lavorando al massimo e bene per costruire una squadra competitiva, ora pensiamo solo alla gara di domani. Trasparenza e chiarezza sono cose a cui tengo, internamente parlo sempre in modo diretto con tutti i giocatori che abbiamo in squadra. Vlahovic lo vedo bene, sta lavorando e aiutando il resto del gruppo: è un grande giocatore, ma tutto hanno bisogno di avere al fianco una grande squadra. Sono contento dell’entusiasmo dimostrato in questa preparazione, ora dobbiamo fare il massimo in campo. Tutti i ragazzi sanno cosa devono fare in campo, siamo focalizzati solo su quello. Miretti non sarà con noi causa infortunio, sta facendo lavoro differenziato: anche lui ha fatto bene la preparazione, però purtroppo domani non sarà a disposizione. Quando farà parte dei convocati, ne parleremo”.

Foto: sito Juve