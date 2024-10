Motta: “Koopmeiners è recuperato. Gatti? Nessun problema con lui”

Dopo il pirotecnico 4-4 di San Siro di domenica, la Juventus torna in campo domani per affrontare il Parma. Il tecnico Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa, qui di seguito le sue dichiarazioni.

La gara di domani: “Come sempre una partita diversa, ma vogliamo fare una grande prestazione per arrivare al risultato”.

Sulle panchine di Gatti: “Non esiste nessun malinteso, nessun calo di impegno. Sono scelte che faccio prima della partita e abbiamo bisogno di tutti. Le scelte vanno fatte per il bene della squadra e della Juventus”.

Parlando degli indisponibili, Thiago Motta annuncia il ritorno tra i convocati di Koopmeiners, in dubbio però il suo utilizzo dal primo minuto: “Recupereremo Koop. Vedremo se dal primo minuto o a gara in corso”.

Foto: Instagram Juventus