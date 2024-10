Motta: “Inter e Napoli favorite per lo scudetto. La Juve deve essere concreta”

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare l’attesissima sfida contro l’Inter di domani. Il tecnico della Juve ha nominato il Napoli e i nerazzurri come i principali candidati alla vittoria dello scudetto.

“La Juventus deve giocare la sua partita come ha sempre fatto. La partita ha una sua storia come sempre. Noi dobbiamo portare la partita dalla nostra parte. Inter e Napoli sono le favorite per questo campionato. Non lo penso io, sono i fatti che lo dicono. È oggettivo che le favorite del campionato siano loro. Noi dobbiamo essere concreti e alzare le probabilità di portare dalla nostra parte la partita. Come sempre scendiamo in campo per dare il 200%. Poi si vince, si perde, si pareggia, ma diamo sempre il massimo per affrontare il nostro lavoro”.

Foto: Instagram Juventus