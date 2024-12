Motta: “Il pubblico è sempre con noi, con i rientri alzeremo il livello. Koop mi piace ovunque”

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari vinta per 4-0: “Abbiamo fatto una buona prestazione, il pubblico è sempre con noi. Delle volte hanno la liberta di esprimere le loro emozioni, abbiamo bisogno di loro. Dobbiamo giocare partita per partita e lavorare al massimo. Delle volte siamo capaci di avere il risultato positivo e delle volte no, anche se non abbiamo perso. Abbiamo il livello per fare delle prestazioni, soprattutto quando tornano giocatori come Nico Gonzalez. Insieme agli altri che stanno giocando sempre, aiuteranno ad alzare il livello”.

Su Koopmeiners: “Bene, poi è uscito perché ha giocato con l’influenza. Ha fatto 60 minuti aiutando la squadra e dimostrando la sua professionalità. Anche tutti gli altri hanno fatto un’ottima prestazione. Mi piace ovunque, per questo che gioca. Ha tecnica, qualità fisiche e mentali. La squadra funziona perché lui sta in campo e gioca bene. Può fare tutto, nell’Olanda ha giocato in più posizioni. L’importante è averlo in forma, è un top giocatore”.

Infine, su Locatelli e Yildiz: “Se non ci fossero gli infortuni, non avevamo bisogno di far giocare Manu dietro. Nell’emergenza è importante averlo in diverse posizioni, è intelligente e ha letture. E’ convinto di fare bene anche da centrale e Kenan ha un presente e un futuro meravigliosi. Da esterno riesce a superare l’uomo e anche da trequarti è molto creativo. Danno alternative per creare in funzione di come li vedo e dell’avversario”.

Foto: Instagram Juve