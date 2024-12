Motta: “Il Bologna è una grande squadra. Infortunati? Ci sono Vlahovic e Savona, out Luiz e altri 5”

Le parole in conferenza stampa di Thiago Motta, alla vigilia della sfida col Bologna, spartiacque importantissimo per la stagione dei bianconeri.

“Voglio ringraziare i tifosi che verranno a sostenerci, l’importante sarà quello che faremo in campo e quello che trasmetteremo durante la partita. Sono convinto potremo fare una bellissima prestazione. Il Bologna sta bene, è una grande squadra. Giocano molto verticale, pressano tantissimo l’avversario. Noi dobbiamo concentrarci su cosa fare e cosa evitare”.

Sulle dichiarazioni di Buffon riguardo la leadership della squadra e sull’impatto dell’allenatore: “Adesso la massima concentrazione è sul Bologna. Tutte le parole di Gigi le prendo con grande piacere e stima, non solo per il giocatore ma anche per l’uomo perché insieme abbiamo condiviso tante cose. Lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto e fa, parla sempre per il bene della Juventus. Siamo tutti leader: sicuramente in campo ce ne sono tanti che si prendono la responsabilità, altri vanno d’accordo con loro e domani abbiamo la possibilità di fare la nostra partita e limitare i punti di forza dell’avversario”.

La pressione: “La responsabilità esiste sempre in tutte le grandi squadre. Me le prendo con grande piacere. L’ho detto il primo giorno e lo dirò fino all’ultimo”.

Sui rientri: “Domani Dusan sarà con il gruppo. Non ci saranno Weston, Nico, Milik, Bremer, Cabal e Douglas Luiz”.

