Motta: “Ho una rosa funzionale, mi sento fortunato”

In occasione della conferenza stampa di presentazione della partita di domani contro il Verona, il tecnico della Juventus Thiago Motta è intervenuto sulla condizione della squadra e sulle ultime caratteristiche necessarie per completarla definitivamente. L’ex Bologna si è mostrato soddisfatto delle risorse in rosa, definendosi fortunato di poter allenare una squadra funzionale e completa nei reparti.

Le condizioni della squadra: “La squadra sta molto bene. Buona preparazione per la partita. Buona settimana di lavoro, rimaniamo sempre con i piedi per terra dopo la prima di campionato. Adesso siamo alla seconda giornata, affronteremo una squadra che sta bene dopo la vittoria contro una squadra seriamente candidata per lo scudetto. Quindi troveremo una squadra che battaglia, che gioca, che lotta e contrattacca e sa cosa vuole dentro al campo”.

Risorse presenti in rosa: “Ho la fortuna di avere a disposizione giocatori con caratteristiche diverse e funzionali alla nostra squadra. Tutti hanno le stesse possibilità di poter giocare. Mi sento un allenatore fortunato”.

Foto: Instagram Juventus