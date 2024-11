Motta: “Gli infortuni non sono una casualità, ma non succede solo a noi. Koopmeiners? Domani giocherà”

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di Champions di domani contro l’Aston Villa di Unai Emery.

Su Unai Emery: “Sta dimostrando ancora una volta tutto, in una squadra come l’Aston Villa. Anche per questo entreremo in campo con grande umiltà e determinati per fare una grande prestazione”.

Sulla situazione infortuni: “Di sicuro non è una casualità e sicuro non succede solo alla Juve. Si può affrontare questa situazione solo dando qualcosa in più e pensando al bene della squadra. Noi stiamo facendo questo”.

Sulla squadra e i titolari: “Se giocherà Tim (Weah n.d.r.) darà tanto. Se giocherà un altro darà tanto anche lui. Ho grande fiducia nel gruppo e tutti faranno una grande prestazione. Koopmeiners? Anche con l’influenza è un grandissimo, domani giocherà sicuramente. Avete già un giocatore titolare insieme a Cambiaso“.

Foto: Instagram Juventus