Motta: “Gli errori arbitrali sono evitabili col Var, ma non ci penso. Dobbiamo continuare a lavorare per fare bene”

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa a Casteldebole in vista della sfida all‘Inter: “Sono dispiaciuto per Kristiansen, però si è messo subito sotto con il recupero. Fa parte del gioco. Ci sono tante cose. I nostri tre infortuni sono stati dopo la nazionale, non è facile neanche a livello mentale. Non hanno avuto troppo riposo a tutti i livelli”.

Poi ha proseguito parlando dei singoli, partendo da Orsolini: “Ha fatto una grande partita, sono contento per lui. Ho detto anche dopo la partita che nessuno può campare sul passato, sta lavorando bene come gli altri e vedremo cosa fare”. Spazio anche a Ndoye e all’ex Fabbian: “Ndoye ha fatto bene sia a destra, lo dimostra la palla che ha dato a Zirkzee. A sinistra si trova comunque bene. È una fortuna per la squadra e sua. Fabbian può crescere tantissimo con le qualità che ha. L’ho visto in un periodo un po’ sotto rispetto a quello che può dare, io so il perché anche se non parla molto. Ha avuto un problema fisico ma non ha voluto fermarsi”.

Sull’Inter: “Sono forti, hanno obiettivi diversi dai nostri ma troveremo una bella squadra, noi andremo lì a giocare la nostra partita. L’Inter è una squadra che può aspettarti e venirti a prendere, dipende come si sente più comoda in base all’avversario. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra preparata per il campionato”.. E sulle scelte di formazione: “Sono contento di tutti. Non mi viene la voglia di cambiare i ruoli pur di metterli tutti, devo essere attento e fare le migliori scelte per la squadra. Devo pensare sempre a più di 90’, non possiamo giocare solo a tratti: dobbiamo giocare sempre al massimo”.

Infine, sugli errori arbitrali: “Non penso a dove saremmo senza gli errori arbitrali. Un errore viene sempre giudicato e bisogna sopportare quella tensione. Noi dobbiamo continuare a lavorare per far bene, ma questi errori sono evitabili con la tecnologia”.

Foto: sito Bologna