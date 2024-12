Motta: “Giocheremo con umiltà e rispetto, proveremo a far sbagliare il City”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Thiago Motta, ha parlato così prima della sfida di Champions League contro il Manchester City: “Dobbiamo pensare a fare una grande partita, di fronte abbiamo una squadra forte che negli ultimi anni ha fatto cose incredibili. Noi arriviamo con umiltà e con il rispetto che abbiamo avuto per tutte le altre squadre. Però allo stesso tempo dobbiamo vivere al massimo e giocare da squadra”.

Poi ha proseguito: “Non è da oggi che è così, sono 8-9 anni che hanno un possesso palla molto alto! Riescono a evitare le ripartenze in questo modo, noi dobbiamo essere consapevoli della loro forza ma usare questi momenti per fargli fare degli sbagli e sfruttare certe situazioni in attacco”.

Foto: Instagram Juve