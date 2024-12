Motta: “Gioca Di Gregorio? Vediamo, abbiamo tre grandi portieri. Koopmeiners è un numero 10”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia. Queste le sue parole:

Quanta consapevolezza c’è dopo mercoledì? “È stata una bella partita con una vittoria meritata, ma fa parte del passato. Ora pensiamo al Venezia”.

Su Koopmeiners? “Per noi è fondamentale per tutto, perché sa fare tutto e nel modo in cui lo fa. A me piace vedere tante cose di un giocatore, a me piace vedere il suo linguaggio del corpo e linguaggio del corpo. È un numero 10. Se andate a vedere il suo approccio mentale nella difficoltà è un numero 10.”

Giocherà Di Gregorio? “Vediamo, Di Gregorio è un grande portiere. Abbiamo tre grandi portieri e questo fa bene alla squadra”.

Ci saranno rotazioni? “Prima le rotazioni non vanno bene, ora vanno bene. Vedremo. L’importante è che le rotazioni possano alzare il livello. Chi subentra deve aiutare la squadra”.

Chi può adattarsi meglio a fare il difensore? “Weah, McKennie e Locatelli possono farlo. Sono grandi giocatori possono fare altri ruoli e farli molto bene”.

McKennie? “Può giocare titolare. Ho la fortuna di avere giocatori con caratteristiche diverse che possono dare tanto. Weston è entrato molto bene ed ha aiutato la squadra nel momento del bisogno. Per il gol ha caratteristiche fisiche e atletiche, ma lui deve arrivare sempre in area di rigore e fare gol. Sul suo gol la squadra è partita bene tecnicamente e fisicamente per far gol. Lui ha il fisico per arrivare lucido in zona gol e finire le azioni”.

Foto: Instagram Juventus